В «Зените» сообщили, что Васильев будет прооперирован в четверг
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии полузащитника сине-бело-голубых Дмитрия Васильева.
«Да, Васильев получил травму на сборах. Завтра операция», — сказал Медведев «СЭ».
В текущем сезоне на счету 20-летнего полузащитника 8 матчей за клуб во всех турнирах.
Денис Сафронов
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|1.03
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