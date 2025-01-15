В «Зените» сообщили, что Васильев будет прооперирован в четверг

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии полузащитника сине-бело-голубых Дмитрия Васильева.

«Да, Васильев получил травму на сборах. Завтра операция», — сказал Медведев «СЭ».

В текущем сезоне на счету 20-летнего полузащитника 8 матчей за клуб во всех турнирах.

Денис Сафронов