Форма «Зенита» будет украшена золотым шевроном в честь столетия клуба
На форме «Зенита» в сезоне-2024/25 будет изображен шеврон в честь 100-летия клуба, сообщается на официальном сайте клуба.
В центре шеврона находится фигура льва. Как отмечается в заявлении клуба, мяч под львиной лапой — олицетворение тотального доминирования петербуржцев на российской футбольной арене в последние годы.
Юбилейный шеврон «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
«Зенит» в минувшем сезоне в шестой раз подряд стал чемпионом России. Всего на счету петербуржцев 30 трофеев: 11 кубков чемпионов страны, 6 побед в Кубке страны, 10 Суперкубков, Кубок премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
Положение команд
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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