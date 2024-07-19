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Сегодня, 09:26

Форма «Зенита» будет украшена золотым шевроном в честь столетия клуба

Сергей Разин
корреспондент
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Игроки «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

На форме «Зенита» в сезоне-2024/25 будет изображен шеврон в честь 100-летия клуба, сообщается на официальном сайте клуба.

В центре шеврона находится фигура льва. Как отмечается в заявлении клуба, мяч под львиной лапой — олицетворение тотального доминирования петербуржцев на российской футбольной арене в последние годы.

Юбилейный шеврон «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» в минувшем сезоне в шестой раз подряд стал чемпионом России. Всего на счету петербуржцев 30 трофеев: 11 кубков чемпионов страны, 6 побед в Кубке страны, 10 Суперкубков, Кубок премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

ФК Зенит
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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