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Экс-арбитр ФИФА Хусаинов признался, что подрабатывает курьером в Москве

Алина Савинова
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Сергей Хусаинов.
Фото Дмитрий Солнцев., архив «СЭ»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал, что подрабатывает курьером в Москве. Ранее специалист отмечал, что получает минимальную пенсию.

«Развожу пирожки. Без машины, своим ходом развожу заказы по Москве в термосумке. В Сокольниках есть ресторан «Эчпочмак», и я курьер там. Договорился, чтобы по субботам-воскресеньям только не нагружали заказами, так как периодически турниры в выходные проводятся. Начальство сказало: «Не вопрос — все для вас», — приводит «Чемпионат» слова Хусаинова.

Будучи футболистом, Хусаинов выступал за махачкалинское «Динамо», а также за молодежные команды московского «Динамо» и «Торпедо». В 1994 году он тренировал сборную России среди игроков до 19 лет.

Всего за свою карьеру судьи Хусаинов обслужил 74 матча в высшей лиге чемпионата СССР и 183 игры — в чемпионате России. В 1999 году специалист завершил судейскую карьеру.

Источник: Чемпионат
Футбол
Сергей Хусаинов
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
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 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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