Леонид Слуцкий: "В ЦСКА мне прислал письмо человек, который гарантировал голы со "стандартов" по своей методике"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" рассказал о забавном случае, который произошел во время его работы в ЦСКА. Неизвестный человек просил денег за раскрытие секрета результативных розыгрышей "стандартов".

– В футболе всегда вокруг клубов появляются сумасшедшие. Самый большой безумец на вашей памяти?

– Однажды в ЦСКА пришло письмо на имя главного тренера. Человек, его приславший, написал, что у него есть уникальная методика розыгрыша стандартных положений. Он гарантировал, что 85-90 процентов "стандартов" будут заканчиваться голами. Причем, не уточнялось, речь об ауте, ударе от ворот или пенальти. Дальше следовал прайс-лист: победа в чемпионате России стоила миллион евро, победа в Лиге чемпионов, кажется, 10 миллионов. Еще был пункт о победе во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, но я, к сожалению, не помню, во сколько была оценена эта услуга. Если я соглашался на этот вариант, то должен был в определенное место и время подойти к определенной лавочке в Санкт-Петербурге, сказать какой-то женщине кодовое слово – методика же уникальная, все хотят ей овладеть. В общем, в письме был расписан алгоритм, как ее получить. Письмо долго висело у меня в кабинете на стене. Надо заметить, что, если бы методика действительно сработала, и мы забивали бы 85-90 процентов "стандартов", обошлось бы даже дешево (смеется). (Отдел футбола "СЭ")

Полностью интервью Слуцкого