Леонид Слуцкий: «Тренер не может перепрыгнуть своих игроков, футболисты важнее тренера»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о работе тренера с молодыми игроками.

— Подготовка молодых игроков не заменяет командный результат и командную работу, но тоже является важным стимулом и не менее важным фактором, чем подготовка команды, — сказал Слуцкий в прямом эфире Instagram с гендиректором Академии тренерского мастерства Андреем Лексаковым. — В ЦСКА был Головин, в «Витессе» Эдегор, в «Рубине» сейчас россыпь молодых талантов.

Тренер не может перепрыгнуть своих игроков. Если есть состав, способный занять место с третьего по седьмое. С более опытным тренером он займет третье место, с менее опытным — седьмое. Даже если команду никто не будет тренировать, она не станет восьмой. И даже если ее возглавит триумвират Ахалкаци — Бесков — Лобановский, она не станет второй. В общем, мне кажется, футболисты важнее тренера.