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Леонид Слуцкий — о гибели Коби Брайанта: «Он олицетворял не просто спорт, а наш современный мир»

00:36
Коби Брайант. Фото twitter.com
Коби Брайант. Фото twitter.com
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем передачи «Вечерний Ургант». 48-летний российский специалист вместе с ведущим почтили память погибшего бывшего баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта.

— На нем росли поколения, — сказал Слуцкий. — Это человек, который олицетворял не просто спорт, а наш современный мир.

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января. Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.

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