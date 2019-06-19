Леонид Слуцкий: "Не знаю, что с Дзагоевым, и надеюсь, что он вернется на прежний уровень"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" выразил надежду на то, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сможет вернуться на прежний уровень. Хавбек в последнее время регулярно сталкивается с проблемами со здоровьем.

– Что происходит с Дзагоевым в последние годы?

– Может, дело в физиологии. Ни для кого не секрет, что бразильцы, кавказцы взрослеют раньше и стареют раньше. Есть огромная плеяда великолепных кавказских футболистов. Если вы назовете мне полевых игроков – вратарей оставляем за скобками – которые держали уровень после 30 лет, с удовольствием выслушаю. Таких примеров не припомню. Не знаю, что с Аланом, и по-прежнему надеюсь, что Дзага выйдет на прежний уровень.

Он получает большое количество травм, но я не знаю из-за чего. Чем они вызваны? Физиологией, процессом восстановления, режимом питания или сна – непонятно. Могу только сказать, что безумно переживаю, мы часто общаемся с Аланом.

Сейчас у него "кресты" – это уже немного другое. Да, он много раз получал мышечные травмы, их, наверное, можно как-то связать между собой. Может, какие-то проблемы со спиной возникли, но неправильно поставили диагноз. Очень многие мышечные повреждения возникают из-за проблем со спиной и зубами. Корень проблемы может быть где угодно, надеюсь, дело не в физиологии. Вот травма колена не вытекает из мышечной. Или, например, травма, которую Дзагоев получил перед чемпионатом Европы-2016. Перелом плюсневой кости. Ему просто наступили на ногу в последнем туре чемпионата против "Рубина". (Отдел футбола "СЭ")

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