Леонид Слуцкий: «Мужчины, дешево, красиво и сердито подарите своим женщинам поход на стадион»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Он пройдет в Казани 8 марта.

— И прошлая игра с «Тамбовом» была ключевая, потому что только два очка разница, — цитирует специалиста официальный сайт «Рубина». — Понятно, что с «Крыльями» игра также лобовая. Когда ты встречаешься с прямыми конкурентами, понятно, что очень важно побеждать в этих матчах и набирать максимальное количество очков.

Божович — это тренер, который всегда дает игрокам много возможности для импровизации, для какой-то широты маневра. Думаю, и в этот раз исключения не будет. У них очень креативная группа атаки: Зиньковский, Попович, Радонич. Думаю, матч будет отличаться по рисунку от той игры, которая была с «Тамбовом», и будет большее количество моментов с двух сторон. Матч будет гораздо более открытый, который наверняка понравится болельщикам.

Пользуясь случаем, хочу пригласить жителей и жительниц особенно Казани на Центральный стадион. Думаю, что у многих женщин еще не было празднования 8 Марта на стадионе, поэтому мужчины, даю вам бесплатный совет: дешево, красиво и сердито подарите своим женщинам поход на стадион. А мы со своей стороны попытаемся преподнести всем зрителям подарок и показать яркую качественную игру.