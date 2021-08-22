Черевченко: «Для «Химок» любая потеря защитника — это серьезная проблема»
22:16
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал итог матча пятого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1).
— Непростая игра. В первом тайме соперник выглядел лучше, чем мы. Во втором тайме у нас были моменты, не хватило спокойствия футболистов. Не знаю, с чем это связано, завтра будем разбираться.
— Потеря Филина — это большая потеря для вас?
— Для нас любая потеря защитника — это серьезная проблема.
— Как будет готовиться к следующему туру, его чуть-чуть сдвинули из-за матчей сборных?
— У нас есть 5 дней на восстановление. Завтра будем разбирать ошибки, допущенные в сегодняшнем матче.
В следующем туре «Химки» примут «Нижний Новгород», а «Рубин» в гостях сыграет с «Краснодаром».
(Антон Иванов)
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