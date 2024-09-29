Гольдиман: «Желаю Дзюбе и «Акрону» не останавливаться и сметать всех на своем пути»

Агент нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал игру своего клиента в матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Безумно раз за своего друга! Эмоции зашкаливают! Великолепный старт Артема в РПЛ. Дальше — больше. Желаю ему и «Акрону» не останавливаться и сметать всех на своем пути», — цитирует «РБ Спорт» Гольдмана.

В этом матче 36-летний форвард забил свой первый гол в сезоне. «Акрон» набрал 11 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ.