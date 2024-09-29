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Наумов — о победе «Локомотива» над «Спартаком»: «Уверенно и красиво»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

«Уверенно и красиво! Я очень рад за «Локомотив». Действительно сыграли очень уверенно, надежно, компактно и без шансов для «Спартака». Вообще я такой уверенной игры «Локомотива» давно не видел. Это говорит о том, что тренерский штаб на правильном пути. Правильно задачи исполняют, посмотрите, как выглядят футболисты. Даже те лидеры, уходят немного в тень, появляются другие: Самошников, Пиняев. Они делают все возможное, чтобы команда победила», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

«Локомотив» с 24 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» — 16 очков и 6-я строчка.

Источник: Vprognoze
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Николай Наумов
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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
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 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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27.09 19:00
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Муталип Алибеков

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Динамо Мх

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