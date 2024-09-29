Наумов — о победе «Локомотива» над «Спартаком»: «Уверенно и красиво»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

«Уверенно и красиво! Я очень рад за «Локомотив». Действительно сыграли очень уверенно, надежно, компактно и без шансов для «Спартака». Вообще я такой уверенной игры «Локомотива» давно не видел. Это говорит о том, что тренерский штаб на правильном пути. Правильно задачи исполняют, посмотрите, как выглядят футболисты. Даже те лидеры, уходят немного в тень, появляются другие: Самошников, Пиняев. Они делают все возможное, чтобы команда победила», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

«Локомотив» с 24 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» — 16 очков и 6-я строчка.