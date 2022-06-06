Агент Бийола: «Было бы правильно разрешить легионерам вернуться ко второй части предсезонки»

Агент Бийола отметил, что разговоров с ЦСКА о возвращении игрока пока не было

Роберт Чибеж, агент защитника ЦСКА Яки Бийола, отметил, что разговоров с московским клубом о возвращении игрока пока не было.

«Пока мы я Якой не обсуждали этот вопрос, он находится в расположении сборной и разговоры по телефону на подобные темы нежелательны. Отмечу лишь, что пока мы не общались с ЦСКА на тему сроков возвращения, клуб не присылал мне расписания, так пока понимания нет. Поговорим с ЦСКА и решим все вопросы. Но лично мое мнение — было бы правильно разрешить легионерам вернуться ко второй части предсезонки, как это было в прошлом сезоне. Но не я буду принимать решение», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Бийол провел в составе ЦСКА 30 матчей, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

На данный момент защитник находится в расположении сборной Словении и сыграл за команду два полных матча в Лиге наций.