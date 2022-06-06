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В «Химках» ответили на вопрос о будущем голкипера Лантратова

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Лантратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе голкипера Ильи Лантратова. Футболист выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает Лантратова в 2 миллиона евро.

«Судьбу Лантратова не обсуждали. У него есть контрактные обязательства, он игрок «Химок». Дальше будем смотреть. О конкретных предложениях не хотелось бы говорить. Не хочу комментировать эту тему», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» купит Лантратова за 2 миллиона евро. В прошедшем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Химки» 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча.

Илья Лантратов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Рубин – Уфа
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