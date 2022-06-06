В «Химках» ответили на вопрос о будущем голкипера Лантратова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе голкипера Ильи Лантратова. Футболист выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает Лантратова в 2 миллиона евро.

«Судьбу Лантратова не обсуждали. У него есть контрактные обязательства, он игрок «Химок». Дальше будем смотреть. О конкретных предложениях не хотелось бы говорить. Не хочу комментировать эту тему», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» купит Лантратова за 2 миллиона евро. В прошедшем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Химки» 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча.