Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение по поводу того, что чемпионат России может быть доигран без зрителей. В РПЛ не исключают такого варианта развития событий.

— Мое отношение к такому варианту? — переспросил Федун. — Так... Как бы лучше сформулировать... Это не очень разумное решение.

— Почему?

— А какой смысл играть без зрителей? Футбол без болельщиков мертв.

— В Европе всерьез подумывают над таким вариантом доигровки чемпионатов.

— Там другая картина. В Европе гигантский телевизионный контракт. Наш телевизионный контракт — оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы!

И потом если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе (но это уже совсем...), то организация матча обойдется нам в 15-20 миллионов. Рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков — ноль. Вот и считайте сами.

— В РПЛ рассчитывают возобновить сезон в любую неделю с середины июня по середину июля. Это реально?

— Хотелось бы в это верить. Надеюсь, закончится это безумие, которое сейчас происходит, и мы все-таки сможем победить коронавирус. (Виталий Айрапетов)