РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Леонид Федун: «Какой смысл доигрывать сезон без зрителей?! На организацию матча потратим 20 миллионов, а отдача — ноль!»

13:23
Леонид Федун. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Леонид Федун. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Теги:

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение по поводу того, что чемпионат России может быть доигран без зрителей. В РПЛ не исключают такого варианта развития событий.

6&nbsp;декабря 2019 года. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. В&nbsp;последнем туре РПЛ в&nbsp;2019 году фанаты уходили с&nbsp;трибун в&nbsp;знак протеста. Теперь игра без зрителей может стать решением после пандемии коронавируса.Футбол сыграет в «ящик». Пустые трибуны в конце сезона РПЛ — катастрофа?

— Мое отношение к такому варианту? — переспросил Федун. — Так... Как бы лучше сформулировать... Это не очень разумное решение.

— Почему?

— А какой смысл играть без зрителей? Футбол без болельщиков мертв.

— В Европе всерьез подумывают над таким вариантом доигровки чемпионатов.

— Там другая картина. В Европе гигантский телевизионный контракт. Наш телевизионный контракт — оскорбительно маленький. Фактически никакой, если разделить на все клубы!

И потом если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе (но это уже совсем...), то организация матча обойдется нам в 15-20 миллионов. Рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков — ноль. Вот и считайте сами.

— В РПЛ рассчитывают возобновить сезон в любую неделю с середины июня по середину июля. Это реально?

— Хотелось бы в это верить. Надеюсь, закончится это безумие, которое сейчас происходит, и мы все-таки сможем победить коронавирус. (Виталий Айрапетов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир