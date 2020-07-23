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Леонид Федун: «Цель на сезон — титулы и Лига чемпионов»

17:32
Владелец «Спартака» Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Владелец «Спартака» Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал итоги встреч с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым и тренерским штабом.

— Я провел несколько итоговых встреч по окончанию сезона, в частности с тренерским штабом Доминико Тедеско и генеральным директором Шамилем Газизовым, — заявил он. — Мы согласовали трансферный план и цели на сезон 20/21: борьба за титулы и Лигу Чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективностей. Также мы утвердили план коммерческой деятельности клуба и бюджет Благотворительного Фонда «Спартак Детям». (Севастиан Терлецкий)

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