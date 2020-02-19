Леон Мусаев: «Подавал мячи Анюкову, а через несколько лет оказался с ним на сборах»

Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев рассказал о своем пути к первой команде. Хавбек в нынешнем сезоне провел за первую команду три игры, а еще 13 — за «Зенит-2» в Олимп-ПФЛ. Этой зимой Мусаев тренировался на сборах с основой.

— Вместе с родителями следил за «Зенитом» — и никогда бы не поверил, что окажусь в команде. Это было что-то нереальное для меня, — цитирует официальный сайт «Зенита» Мусаева. — Смотрел игры, старался запоминать какие-то приемы, учился. Теперь, когда выхожу на «Газпром Арену», иной раз думаю: «Это вообще со мной происходит?».

Когда был в Академии, часто ходил на «Петровский», подавал там мячи — например, Александру Анюкову. Но самое удивительное было через несколько лет оказаться вместе с ним на сборах.

— Когда впервые ехали на сборы с основой при Мирче Луческу, коленки тряслись?

— Cначала долго не мог поверить, что такое вообще может быть. Это были самые тяжелые мои сборы — молодой, не знаешь, какие нагрузки. Было непросто, но точно не трясся. Коллектив был хороший, все помогали.

— Вы говорили: «В ФНЛ узнал, что такое «мужской футбол». Что же?

— Когда понимаешь, что до этого играл медленно, не так жестко и грубо, а там бьются по-настоящему, за победу. Сначала казалось, что скорости просто сумасшедшие, потом привык, стал пытаться себя проявить.

— В ПФЛ не так?

— Там тоже есть хорошие команды, но все же уровень в ФНЛ намного выше, там нам всегда было тяжелее. Если во второй лиге мы в основном доминируем, контролируем мяч, создаем моменты, то в первой обычно все было наоборот. Это серьезная закалка -—надо перебарывать себя, игру, когда тебя давят взрослые мужики, а ты толком не понимаешь, что и как.