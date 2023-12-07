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Сегодня, 14:24

Ледяхов выступил за возвращение системы «весна-осень»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Ледяхов высказался о календаре соревнований в РПЛ.

«Из года в год одно и то же происходит. У нас страна северная, надо учитывать погодные условия. Летом, когда нормальная погода, нужно играть. Я за чемпионат по системе «весна-осень». В свое время другую систему продавили люди, которые хотели быть поближе к Европе, но надо учитывать нашу погоду. Оптимально было, когда заканчивали в конце ноября. В ближайшие 3-4 года мы нигде не будем участвовать. Зачем тогда мы опять будем смотреть на эту Европу? Что она дает? Ничего. Сезон заканчивается в конце ноября и посмотрите, сколько выходных получится, если в январе начинать подготовку к сезону. Это нормальный вариант. Играть в июне? Конечно. Хорошая погода, хорошие стадионы — почему нет? Говорили, что летом все на дачу уезжают, на стадионах никого не будет, но в том же Сочи никто, кроме туристов, на футбол вообще не ходит. Поэтому говорить, что лето — сезон отпусков и люди не придут, это глупость. Заканчивать в ноябре, когда нормальная погода. Март-апрель подготовка, а в мае начинать. Это оптимальный вариант», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

С 1992 по 2010 год чемпионат России по футболу проводился по системе «весна-осень». Сезон -2011/12 стал переходным в РПЛ и был сыгран в два этапа по схеме «весна-осень-весна». С чемпионата-2012/13 турнир играется по системе «осень-весна».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-ya-za-chempionat-po-sisteme-vesna-osen/
Игорь Ледяхов
Футбол
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 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
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Спартак – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
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