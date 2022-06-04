Источник: стадион «Факела» не соответствует сертификату уровня РПЛ

Стадион «Факела» не соответствует сертификату уровня Тинькофф РПЛ, воронежский клуб получил временную лицензию РФС-I, которая позволяет выступать в РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, руководство лиги направило в РФС письмо с просьбой разъяснить, почему клубу была выдана лицензия при несоответствующей арене. Если проблемы со стадионом не будут решены до 6 июля, «Факел» может быть не допущен до участия в РПЛ сезона-2022/23.

В прошедшем розыгрыше Олимп ФНЛ «Факел» набрал 74 очка, занял 2-е место в лиге и напрямую вышел в РПЛ.