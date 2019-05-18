Леандро Паредес: "Семак понял, что я не хочу упустить уникальный шанс перейти в "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес рассказал о своем переходе во французский клуб из "Зенита". Трансфер аргентинца состоялся в зимнее трансферное окно.

– Когда мой агент рассказал мне об интересе "ПСЖ", я подумал: "Это уникальный шанс", – цитирует Paris United Паредеса. – И мне стало ясно, что мы должны сделать все возможное, чтобы перейти в "ПСЖ". Я также говорил со своим тренером в "Зените" Сергеем Семаком. Потому что знал, что он играл в Париже. Он понял меня, понял, что я не хочу упустить такую исключительную возможность в карьере.