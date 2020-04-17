РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Лавров рассказал, о чем скучает в период пандемии коронавируса

11:14
Сергей Лавров. Фото "СЭ"
Сергей Лавров. Фото "СЭ"
Теги:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который является болельщиком «Спартака», рассказал, что скучает по футболу.

— Я болельщик со стажем, но интерес не угасает и по сей день, — приводит слова Лаврова РИА Новости. — Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 183 921 человека. Зафиксировано 146 873 летальных исходов от инфекции, вылечился 552 771 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 007 человек, 2 590 выздоровело, 273 умерло.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200417/1570171732.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Прямой эфир
Прямой эфир