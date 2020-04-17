Лавров рассказал, о чем скучает в период пандемии коронавируса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который является болельщиком «Спартака», рассказал, что скучает по футболу.

— Я болельщик со стажем, но интерес не угасает и по сей день, — приводит слова Лаврова РИА Новости. — Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 183 921 человека. Зафиксировано 146 873 летальных исходов от инфекции, вылечился 552 771 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 007 человек, 2 590 выздоровело, 273 умерло.