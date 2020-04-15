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Ларссон вспомнил о победе над ЦСКА в Кубке: форвард «Спартака» скучает по футболу

21:09
Джордан Ларссон и Алекс Крал. Фото instagram.com
Джордан Ларссон и Алекс Крал. Фото instagram.com
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 22-летний шведский футболист признался, что скучает по футболу.

Ларссон опубликовал кадр из матча четвертьфинала Олимп-Кубка России против ЦСКА (3:2). В той встрече форвард забил победный гол.

«Скучаю по этому чувству», — подписал фото Ларссон.

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