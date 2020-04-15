Ларссон вспомнил о победе над ЦСКА в Кубке: форвард «Спартака» скучает по футболу
21:09
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 22-летний шведский футболист признался, что скучает по футболу.
Ларссон опубликовал кадр из матча четвертьфинала Олимп-Кубка России против ЦСКА (3:2). В той встрече форвард забил победный гол.
«Скучаю по этому чувству», — подписал фото Ларссон.
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