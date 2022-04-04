Баринов отреагировал на назначение Хапова главным тренером «Локомотива»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о назначении Заура Хапова главным тренером команды.

«Заур — «локомотивский» человек, вратарей тренирует, — приводит слова Баринова Betonmobile. — Я не знаю, что от этого ожидать, но это по-настоящему «локомотивский» человек, которому не плевать на клуб. Очень странно, вообще-то говоря, я был уверен, что Лоськов официально тренером значится. Пока Комппер так и будет готовить команду к матчам, то хрен редьки слаще не становится. Пока немцев не уберут — ничего там не будет, не будет «Локомотива». Считаю ли я это назначение формальностью? Не знаю, мне интересно, почему Лоськов не согласился на пост главного? И Хапов теперь что, тоже будет как Лоськов? Сидеть просто на скамейке и слушать как немец руководит?

Какой-то бардак творится в клубе, что-то такое выкручивается, что я даже не могу понять. Ничего никому не объясняется. То говорят, что мы будем играть в такой футбол, что все содрогнутся, но пока этого не видно«.

О назначении Хапова «Локомотив» объявил 4 апреля. С 2016 года 57-летний российский специалист работал тренером вратарей московского клуба.