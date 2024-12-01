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Сегодня, 16:45

Ларин: «Зиньковскому стоит уходить из «Спартака». А Пиняев порой получает незаслуженный шквал критики»

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Экс-директор академии «Чертаново», а ныне советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в комментарии «СЭ» высказался об игре воспитанников московской школы Антона Зиньковского и Сергея Пиняева.

«Все развиваются по-разному. Тот же Зиньковский после неудачного матча с «Динамо» присел прилично. Его вообще не выпускают. Ему стоит уходить.

Пиняев порой получает незаслуженный шквал критики. Посмотрите его статистику: 2+4 в чемпионате и 5+1 в кубке страны! На это мало кто обращает внимание. Считаю, что для того игрового времени, которое он получает, это довольно прилично. Будет больше играть — будет больше забивать», — сказал Ларин «СЭ».

Функционер возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год.

В текущем сезоне 28-летний Зиньковский провел за «Спартак» 13 матчей, отметившись 3 результативными передачами.

20-летний Пиняев провел за «Локомотив» 24 игры во всех турнирах нынешнего сезона, в которых забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.

Дарик Агаларов

Антон Зиньковский
Сергей Пиняев
Николай Ларин
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«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
13
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
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Динамо Мх – Факел
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Краснодар – Спартак
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Ахмат – Динамо
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