«Зенит» — «Крылья Советов»: самарцы забили два гола за две минуты
«Крылья Советов» сравняли счет в гостевом матче с «Зенитом» в 17-м туре РПЛ.
Гол на 17-й минуте забил экс-форвард питерцев Иван Сергеев. Нападающий не стал праздновать взятие ворот.
Спустя две минуты гости забили второй мяч — отличился Иван Олейников — 2:1.
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|
4
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|
5
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|9
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|31
|
6
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|
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|7
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|13
|
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|Ахмат
|16
|1
|6
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|9
|
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|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|1 : 0
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|1 : 3
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
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Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
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|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
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|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
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