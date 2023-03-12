«Ростов» — «Пари НН»: защитник хозяев Лангович открыл счет
Защитник «Ростова» Андрей Лангович открыл счет в матче 19-го тура РПЛ простив «Пари НН».
19-летний футболист забил гол на 55-й минуте матча. Этот мяч стал для него дебютным в чемпионате России.
Арбитр Антон Фролов не отменил гол, несмотря на подсказку ВАР Василия Казарцева — перед взятием ворот произошел контакт между игроком «Ростова» и голкипером нижегородцев.
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Сочи – Оренбург
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|0 : 1
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|
Спартак – Факел
|3 : 2
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|16:30
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|11.03
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|
Краснодар – Динамо
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|14:00
|
Зенит – Химки
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|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
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|
Ростов – Пари НН
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