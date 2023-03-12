«Ростов» — «Пари НН»: защитник хозяев Лангович открыл счет

Защитник «Ростова» Андрей Лангович открыл счет в матче 19-го тура РПЛ простив «Пари НН».

19-летний футболист забил гол на 55-й минуте матча. Этот мяч стал для него дебютным в чемпионате России.

Арбитр Антон Фролов не отменил гол, несмотря на подсказку ВАР Василия Казарцева — перед взятием ворот произошел контакт между игроком «Ростова» и голкипером нижегородцев.