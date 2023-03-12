Кавазашвили надеется на золотой матч между «Спартаком» и «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на победу «Зенита» в матче 19 тура РПЛ против «Химок» (3:2).

«Конечно если бы «Зенит» сыграл вничью, тогда можно было бы на что-то рассчитывать, а игра «Спартака» и «Зенита» между собой все бы решила. Сейчас же все осталось в напряженном состоянии: «Спартаку» нужно не терять ни в коем случае очки, и ждать осечку со стороны «Зенита». Но я надеюсь, что к концу сезона «Спартак» и «Зенит» придут с равными очками. И придется делать переигровку за золотые медали. У меня надежда на это», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

«Зенит» лидирует в РПЛ. Он сохраняет восьмиочковое преимущество перед «Спартаком» в турнирной таблице за 11 туров до конца сезона.