01:20 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Квинси Промес: "Как здорово завершить первую половину сезона победой!"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес после матча 17-го тура премьер-лиги со "Рубином" (2:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Голландец в этом поединке отметился голом и заработал красную карточку. Красно-белые уходят на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице, опережая "Зенит" на пять очков.

– Как здорово завершить первую половину сезона победой! Теперь – отпуск! – написал на своей странице в Instagram Промес.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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svs

Костолом. Умышленно ударил Данни по колену и выразил на год. Это ему еще аукнится.

12:20 6 декабря

Xen1um

terebun, сам уйди отсюда, не позорься

11:03 6 декабря

terebun

И вновь СЛУЧАЙНОЙ и не заслуженной. Промес если это произойдет будет позориться в Европе вместе с этой слабой командой...

06:01 6 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ