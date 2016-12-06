Квинси Промес: "Как здорово завершить первую половину сезона победой!"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес после матча 17-го тура премьер-лиги со "Рубином" (2:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Голландец в этом поединке отметился голом и заработал красную карточку. Красно-белые уходят на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице, опережая "Зенит" на пять очков.

– Как здорово завершить первую половину сезона победой! Теперь – отпуск! – написал на своей странице в Instagram Промес.