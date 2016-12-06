Квинси Промес: "Как здорово завершить первую половину сезона победой!"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес после матча 17-го тура премьер-лиги со "Рубином" (2:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Голландец в этом поединке отметился голом и заработал красную карточку. Красно-белые уходят на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице, опережая "Зенит" на пять очков.
– Как здорово завершить первую половину сезона победой! Теперь – отпуск! – написал на своей странице в Instagram Промес.
svs
Костолом. Умышленно ударил Данни по колену и выразил на год. Это ему еще аукнится.
12:20 6 декабря
Xen1um
terebun, сам уйди отсюда, не позорься
11:03 6 декабря
terebun
И вновь СЛУЧАЙНОЙ и не заслуженной. Промес если это произойдет будет позориться в Европе вместе с этой слабой командой...
06:01 6 декабря