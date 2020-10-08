Кварацхелия второй месяц подряд становится лучшим игроком «Рубина»
14:58
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом команды в сентябре.
19-летний грузин получил награду во второй раз подряд. Хавбек набрал 50 процентов голосов болельщиков. Второе место занял Хван Ин Бом (38 процентов), третья строчка — у Оливера Абильдгора (5 процентов).
Яркий дриблинг, гол и два заработанных пенальти?— «Рубин» Казань (@fcrk) October 8, 2020
?Победу во второй раз в этом сезоне одержал Хвича Кварацхелия, который набрал 50% голосов.
На втором месте Ин Бом — 38%. На третьем Оливер Абильдгор — 5%. pic.twitter.com/RR74qe5ZZ8
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