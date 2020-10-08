Кварацхелия второй месяц подряд становится лучшим игроком «Рубина»

Яркий дриблинг, гол и два заработанных пенальти?



?Победу во второй раз в этом сезоне одержал Хвича Кварацхелия, который набрал 50% голосов.



На втором месте Ин Бом — 38%. На третьем Оливер Абильдгор — 5%. pic.twitter.com/RR74qe5ZZ8