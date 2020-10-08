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Кварацхелия второй месяц подряд становится лучшим игроком «Рубина»

14:58
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом команды в сентябре.

19-летний грузин получил награду во второй раз подряд. Хавбек набрал 50 процентов голосов болельщиков. Второе место занял Хван Ин Бом (38 процентов), третья строчка — у Оливера Абильдгора (5 процентов).

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