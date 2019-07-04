Кварацхелия рассказал, что еще не подписал контракт с "Рубином"

18-летний полузащитник Хвича Кварацхелия рассказал, что пока еще не подписал контракт с "Рубином". Он также добавил, что казанцы не заблокируют трансфер, если игроком заинтересуется сильный европейский клуб.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия провел первую тренировку в "Рубине".

– Я еще не подписал контракт, как я мог получить такие суммы? – приводит Adjarasport слова Кварацхелии. – Мой представитель и президент казанского клуба еще ведут переговоры по итоговым деталям контракта. Думаю, что в российской прессе неправильная информация. "Локомотив" специально распространил такую информацию, из-за того, что я не остался в клубе.

Они предлагали контракт по системе 1+3, а еще зарплату в 15 тысяч евро в месяц. Я все свое будущее предоставил бы московскому клубу и, если бы со мной связался сильный клуб, то они бы заблокировали трансфер. Кто даст такие деньги 18-летнему парню, а так же его агенту? Это ложь

Я открыто заявляю, что в "Рубине" зарплата будет намного меньше, но они оплатят расходы на транспорт и квартиру для проживания. Планируется четырехлетний контракт и они не заблокируют трансфер, если мной заинтересуется сильный европейский клуб. Эмоционально было очень тяжело принять ту информацию, которую я сегодня прочитал, якобы 18-летний парень перешел в "Рубин" из-за денег. Финансы не были решающими в моем выборе, я хочу играть в большой футбол.