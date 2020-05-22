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Кварацхелия и Давиташвили прибыли в Казань. Они возвращались на машине

19:27
Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин».
Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин».
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Грузинские игроки «Рубина» Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибыли в Казань, сообщает Twitter команды.

Футболисты добирались до столицы Татарстана на автомобиле с соблюдением всех мер предосторожности. Игроки уже помещены на обязательный двухнедельный карантин и в ближайшее время сдадут тест на COVID-19.

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