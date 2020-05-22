Кварацхелия и Давиташвили прибыли в Казань. Они возвращались на машине

?? Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибыли в Казань.

?

Игроки добирались до столицы Татарстана на автомобиле с соблюдением всех мер предосторожности. Футболисты уже помещены на обязательный двухнедельный карантин и в ближайшее время сдадут тест на COVID-19. pic.twitter.com/ADZngtu9V1