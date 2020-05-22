Кварацхелия и Давиташвили прибыли в Казань. Они возвращались на машине
19:27
Грузинские игроки «Рубина» Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибыли в Казань, сообщает Twitter команды.
Футболисты добирались до столицы Татарстана на автомобиле с соблюдением всех мер предосторожности. Игроки уже помещены на обязательный двухнедельный карантин и в ближайшее время сдадут тест на COVID-19.
?? Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибыли в Казань.— «Рубин» Казань (@fcrk) May 22, 2020
?
Игроки добирались до столицы Татарстана на автомобиле с соблюдением всех мер предосторожности. Футболисты уже помещены на обязательный двухнедельный карантин и в ближайшее время сдадут тест на COVID-19. pic.twitter.com/ADZngtu9V1
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...