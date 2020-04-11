«Зенит» в своем официальном Instagram представил четыре лучших фильма для просмотра во время самоизоляции по версии полузащитника Далера Кузяева.

В их число вошли: «Гладиатор», «Начало», «Легенда № 17», «12 друзей Оушена».

Из-за пандемии коронавируса большинство соревнований прекращены, а спортсмены находятся дома в условиях самоизоляции. По последним данным, в мире зафиксированы 1 712 674 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 103 796 человек, выздоровело — 388 710.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек