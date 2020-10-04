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Кузяев подписал контракт с «Локомотивом»

10:01
Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», полузащитник сборной России Далер Кузяев подписал контракт с «Локомотивом». Соглашение 27-летнего футболиста с московским клубом рассчитано на три года.

На футболиста сборной также претендовали «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», а сам игрок изначально планировал продолжить карьеру в Европе.

Далер стал свободным агентом после истечения контракта с «Зенитом». За питерский клуб он выступал с 2017 года, а в прошлом сезоне сделал две результативные передачи в 20 играх премьер-лиги. (Максим Алланазаров)

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