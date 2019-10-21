Сергей Кузнецов, бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и ассистент Олега Кононова, в интервью «СЭ» высказался в адрес нападающего Андре Шюррле.

— Известный телекомментатор Геннадий Орлов как-то воскликнул: «Зачем «Спартак» затеял такую перестройку состава по ходу сезона? Не досчитается очков»...

— Ну конечно. Насколько помню, наш генеральный директор заявлял, что «Спартак» берет игроков на перспективу и намерен покупать футболистов не старше 24-25 лет.

— Помимо молодежи пришел еще и опытный Шюррле, чемпион мира. Не переоцененная ли фигура? Не считаете, что Андре первые матчи выдал на эмоциях, а потом пропал?

— Если вы обратитесь к статистике, то увидите, что в последние полгода до «Спартака» Шюррле не имел постоянной игровой практики. При этом летом тренировался индивидуально и не проходил сборы с нами.

Конечно, он большой профессионал, но индивидуальных тренировок недостаточно. Нужны полноценные тренировочные сборы с командой. Когда Андре к нам присоединился, у «Спартака» был очень плотный график. Мы за 27 дней провели 9 матчей. И почти каждую встречу немец отыграл, что называется, от звонка до звонка. Мы понимали, что ему придется тяжело.

— Почему тогда выпускали его?

— Потому что в «Спартаке» кровь из носа нужно добывать результат здесь и сейчас. Мы не могли себе позволить оставить такого мастера на скамейке. Андре — лидер по своей натуре, очень хотел постоянно помогать «Спартаку». Не мог оставаться в стороне. Но, к сожалению, такой плотный график сказался.

— Ваш тренерский штаб ощущал поддержку со стороны Томаса Цорна?

— Конечно. Томас делал все от него зависящее. Мы все вместе ответственны за результат. Никто не хотел нам вредить. (Виталий Айрапетов)

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