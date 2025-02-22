Кузьмичев объяснил, зачем «Зенит» подписал Зделара

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, не считает, что уход Клаудиньо станет для «Зенита» проблемой.

— «Зенит» так и не нашел замену Клаудиньо. Проблема?

— Нет, не думаю. Глубина состава у «Зенита» качественная. Макс Глушенков абсолютно гармонично будет смотреться на позиции Клаудиньо, заменит ушедшего бразильца.

— Зачем «Зениту» Зделар?

— Этот трансфер был совершен на флажке. Другие варианты у «Зенита» сорвались, и питерцы обратились к хавбеку ЦСКА. Зделар нужен Семаку для ротации. Будет выходить в матчах на Кубок, чтобы давать Барриосу передышку.

— Пишут, что «Зенит» заплатил за 29-летнего серба 1,5 миллиона евро.

— Нормальная история, в рамках рынка. Для бюджета Питера — абсолютно приемлемые деньги. ЦСКА тоже доволен, так как летом у футболиста заканчивался контракт. Все стороны получили то, что хотели. Понятно, что Зделар — это не усиление состава. Но как игрок ротации — почему нет?