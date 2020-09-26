Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итог матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:0).

— Мы очень рады, что выиграли в таком сложном матче, — приводит слова тренера сайт красно-белых. — Прежде всего нужно было проявить терпение, и нам это удалось. «Тамбов» играл не так, как прежде, активно прессинговал и шел вперед. Поэтому у нас было больше возможностей контратаковать. В первом тайме у нас многое не получалось из-за потерь.

Во второй половине Кутепова пришлось поменять, так как он был близок ко второй желтой карточке. Илья давно не играл, набирать ритм после таких пауз всегда сложно. Но он профессионал и снова здорово справился со своей работой. Еще одна вынужденная замена — уход с поля Умярова, у которого случилось повреждение.

К счастью, незасчитанный гол Понсе не повлиял на результат (на мой взгляд, он был забил по правилам). Эсекиэль и Соболев удачно вышли на замены. У нас сейчас хороший набор нападающих, и есть выбор при определении состава. Например, у Соболева на неделе были небольшие проблемы со здоровьем, но он вышел и помог нам добиться победы. Кокорин пока тоже не набрал оптимальную форму, но такие матчи помогут ему скорее выйти на нужный уровень.