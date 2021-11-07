Кутепов заменил Жиго в основе «Спартака» перед стартом матча с «Локомотивом»
В составе «Спартака» произошла экстренная замена перед началом матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Вместо защитника Самюэля Жиго в старт попал Илья Кутепов.
По словам комментатора Тимура Журавеля, Жиго получил травму на разминке. У француза подозрение на повреждения колена.
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