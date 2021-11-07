Слуцкий назвал причины поражения «Ростова» в матче с «Рубином»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:5). Специалист объяснил причины провала команды во втором тайме.
— С чем связываете такой плохой старт второго тайма? И почему у «Рубина» в этом сезоне есть проблемы с тем, чтобы провести стабильно оба тайма без провалов?
— Такой второй тайм связан с тем, что мы пропустили простые индивидуальные ошибки и не смогли ввернуться в игру, не хватило мастерства и характера.
— Довольны ли решением использовать Абильдгора в качестве центрального защитника? Какие варианты еще рассматривали и почему выбрали датчанина? Не показалось, что из-за этого решения «Рубин» лишился качества игры в опорной зоне?
— В какой-то степени да. Но у нас была безальтернативная ситуация с левым защитником. Зуев не готов, Игнатьев и Самошникова травмированы. Поэтому единственная опция — перевод Уремовича. Наверное, да. Но был сложный кадровый момент с позицией левого защитника.
— Вы и ранее говорили, что в команде нет кризиса, хотя результаты говорят скорее о другом. До сих пор считаете, что у «Рубина» нет проблем?
— Смотря что называть кризисом и как это оценивать.
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