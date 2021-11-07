Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал победу над «Рубином» (5:1) в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.

«Никто не ожидал такого. Думали, будет упорная игра, — сказал Гамула «СЭ». — «Рубин» неплохо смотрится, «Ростов» тоже в последних матчах хорошо сыграл. Так получилось, что пропустили гол. Хвича мог еще забить, повезло. После второго мяч «Ростов» почувствовал уверенность, во втором тайме уже сделали все для победы. Молодцы, хорошо играли. Со «Спартаком» тоже здорово сыграли. Сейчас будет время наладить связи. Победа важна с точки зрения турнирного положения, немного оторвались от последних мест. Когда любая ошибка чревата, очень сложно настраиваться и готовиться к играм».

Также специалист поделился мнением о будущем Леонида Слуцкого в «Рубине».

«Мы не знаем, шатается ли место под Слуцким. Для этого надо находиться в команде. В прошлом матче казанцы обыграли ЦСКА, так что не думаю, что такое есть. Сегодня получили фиаско. Я как раз сегодня сидел над Леонидом Викторовичем, смотрел сколько он нахаживает. Конечно, им не хватает Деспотовича. Но у «Рубина» хорошая команда, просто что-то не получается. Слуцкий — опытный тренер, разберется. Проведет анализ, дальше будет видно», — добавил Гамула.

После 14 туров «Рубин» с 16 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.