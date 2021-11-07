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Игорь Гамула: «У «Рубина» что-то не получается. Слуцкий — опытный тренер, разберется»

19:03
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Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал победу над «Рубином» (5:1) в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.

«Никто не ожидал такого. Думали, будет упорная игра, — сказал Гамула «СЭ». — «Рубин» неплохо смотрится, «Ростов» тоже в последних матчах хорошо сыграл. Так получилось, что пропустили гол. Хвича мог еще забить, повезло. После второго мяч «Ростов» почувствовал уверенность, во втором тайме уже сделали все для победы. Молодцы, хорошо играли. Со «Спартаком» тоже здорово сыграли. Сейчас будет время наладить связи. Победа важна с точки зрения турнирного положения, немного оторвались от последних мест. Когда любая ошибка чревата, очень сложно настраиваться и готовиться к играм».

Также специалист поделился мнением о будущем Леонида Слуцкого в «Рубине».

«Мы не знаем, шатается ли место под Слуцким. Для этого надо находиться в команде. В прошлом матче казанцы обыграли ЦСКА, так что не думаю, что такое есть. Сегодня получили фиаско. Я как раз сегодня сидел над Леонидом Викторовичем, смотрел сколько он нахаживает. Конечно, им не хватает Деспотовича. Но у «Рубина» хорошая команда, просто что-то не получается. Слуцкий — опытный тренер, разберется. Проведет анализ, дальше будет видно», — добавил Гамула.

После 14 туров «Рубин» с 16 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Локомотив 1
1-й тайм

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Сергей Федоров все материалы автора

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