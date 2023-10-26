Кутепов считает, что Дзюба мог помочь «Торпедо»: «Появился бы свежий порыв»

Экс-защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «СЭ» предположил, мог ли нападающий Артем Дзюба помочь автозаводцам сохранить прописку в РПЛ.

«Наверное, какой-то свежий порыв появился бы. Он играл на чемпионате мира, забивает столько — вряд ли бы испортил картину. Мы с ним не списывались, Артем общался с Егором Бабуриным. Если Дзюба дает такой результат, значит, может еще. Нормально отношусь к Артему. Пусть продолжает наслаждаться футболом и радовать болельщиков той команды, за которую играет. Уровень чемпионата? Здесь скорее сыграл опыт Артема. Он много забивал и в «Зените». Видимо, ему создали условия, чтобы он мог реализовывать свои моменты на поле, подстроили игру под него. Плюс его запредельный настрой», — сказал Кутепов «СЭ».

Зимой сообщалось, что «Торпедо» может подписать Дзюбу в качестве свободного агента, однако форвард перешел в «Локомотив».

В текущем сезоне Артем Дзюба провел 13 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых сумел отличиться 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Полностью интервью Ильи Кутепова читайте на сайте «СЭ».