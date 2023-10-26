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26 октября, 13:45

Кутепов считает, что Дзюба мог помочь «Торпедо»: «Появился бы свежий порыв»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Футболист «Локомотива» Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «СЭ» предположил, мог ли нападающий Артем Дзюба помочь автозаводцам сохранить прописку в РПЛ.

«Наверное, какой-то свежий порыв появился бы. Он играл на чемпионате мира, забивает столько — вряд ли бы испортил картину. Мы с ним не списывались, Артем общался с Егором Бабуриным. Если Дзюба дает такой результат, значит, может еще. Нормально отношусь к Артему. Пусть продолжает наслаждаться футболом и радовать болельщиков той команды, за которую играет. Уровень чемпионата? Здесь скорее сыграл опыт Артема. Он много забивал и в «Зените». Видимо, ему создали условия, чтобы он мог реализовывать свои моменты на поле, подстроили игру под него. Плюс его запредельный настрой», — сказал Кутепов «СЭ».

Зимой сообщалось, что «Торпедо» может подписать Дзюбу в качестве свободного агента, однако форвард перешел в «Локомотив».

В текущем сезоне Артем Дзюба провел 13 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых сумел отличиться 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Полностью интервью Ильи Кутепова читайте на сайте «СЭ».

Артем Дзюба
Илья Кутепов
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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