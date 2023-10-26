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26 октября, 14:00

Кутепов рассказал, когда появился запрет на улыбки в «Торпедо»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Футболист «Торпедо» Илья Кутепов.
Илья Кутепов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «СЭ» объяснил, почему происходили отстранения игроков автозаводцев.

«У каждого своя причина, как нам объясняли, — сказал Кутепов «СЭ». — Мне сказали, что мой контракт заканчивается летом. Я ответил: «Если команда останется в РПЛ, контракт не закончится». Но, видимо, тренер все уже знал. Он сказал: «Не вижу смысла дальше сотрудничать». Это было еще перед тренировкой, он меня вызвал, озвучил все это. Я ответил: «Окей, тренер». Не стал поднимать шум. В тот же день нам с Равилем Нетфуллиным сказали, что мы не работаем с командой. Но мы должны были приехать на тренировку, так как нам не дали никаких освобождающих документов: если бы я не вышел на занятие, это считалось бы пропуском».

Кутепов также рассказал, кого Клотет выгнал с тренировки за улыбку.

«Мы подошли к полю, я позвонил Ярославу Олеговичу [Савину], президенту. Предложил ему обсудить эту ситуацию. У ребят началась тренировка, мы стоим и разговариваем с Савиным. Проходит пять минут, к нам присоединяется Юра Журавлев. Мы не понимаем — спрашиваем, что произошло. Юра отвечает: «Выгнал меня. Говорит, что я улыбаюсь», — добавил Кутепов.

Летом этого года у 30-летнего защитника истек контракт с «Торпедо». В прошедшем сезоне он провел за московский клуб 14 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Кутепов стал игроком «Велеса» 6 сентября. В этом сезоне он провел 8 матчей и отличился 1 голом.

Полностью интервью Ильи Кутепова читайте на сайте «СЭ».

Илья Кутепов
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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3
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4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
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11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
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