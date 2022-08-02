Кутепов провел тренировку в общей группе «Торпедо»

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Илья Кутепов возобновил тренировки с «Торпедо». 2 августа он провел занятие в общей группе, информирует пресс-служба клуба.

Ранее перешедший в «Торпедо» на правах свободного агента из столичного «Спартака» защитник пропустил первые три тура нового сезона РПЛ.

Таким образом, Кутепов теоретически может принять участие уже в ближайшем матче торпедовцев с «Химками», который состоится 7 августа.