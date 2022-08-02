«Кубань» взяла в аренду полузащитника из «Нижнего Новгорода»

Состав «Кубани» на правах аренды пополнил полузащитник футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Югалдин, сообщает сайт команды.

Трудовое соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2022/23. Выступать за команду Югалдин будет под 98-м номером.

Югалдин является игроком нижегородцев с лета 2020 года. До этого он выступал в академии «Зенита».

За основную команду нижегородского клуба хавбек провел 4 матча.