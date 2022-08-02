Кутепов вернулся в общую группу, вопрос участия в матче с «Химками» будет решать тренерский штаб
Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о самочувствии защитника клуба Ильи Кутепова.
«Илья вернулся в общую группу. Да, все отлично, тренируется. Будет ли он готов к игре с «Химками»? Это вопрос к тренерскому штабу», — сказал Ляпин «СЭ».
Ранее перешедший в «Торпедо» на правах свободного агента из столичного «Спартака» защитник пропустил первые три тура нового сезона РПЛ.
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|7
|
3
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|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
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|3
|1
|2
|0
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|5
|
6
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|1
|2
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|5
|
7
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|1
|1
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|4
|
8
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|1
|1
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|4
|
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|1
|1
|1
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|4
|
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|1
|1
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|
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|
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|3
|0
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|1
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|
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|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
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|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
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|1-8
|0
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
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|
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Локомотив
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