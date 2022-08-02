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Сегодня, 14:47

Кутепов вернулся в общую группу, вопрос участия в матче с «Химками» будет решать тренерский штаб

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Кутепов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о самочувствии защитника клуба Ильи Кутепова.

«Илья вернулся в общую группу. Да, все отлично, тренируется. Будет ли он готов к игре с «Химками»? Это вопрос к тренерскому штабу», — сказал Ляпин «СЭ».

Ранее перешедший в «Торпедо» на правах свободного агента из столичного «Спартака» защитник пропустил первые три тура нового сезона РПЛ.

Илья Кутепов
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