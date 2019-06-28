Кутепов признался, что игрокам "Спартака" тяжело тренироваться в жару

Защитник "Спартака" Илья Кутепов сказал - о сборе в Австрии. Он отметил, что команде непросто тренироваться в жару.

— Тренироваться в такую жару тяжело, но это сборы, нам не привыкать, — цитирует Кутепова официальный сайт красно-белых. — Концовку прошлого сезона я пропустил из-за травмы, но сейчас работаю в общей группе без ограничений, болевых ощущений нет. Из поражения от "Ростова" делать трагедии не стоит. Понятно, что спортивный интерес присутствует, но турнир это в большей степени тренировочный, подготовительный. Важнее, как сыграем в официальных встречах. Мы должны хорошо выступить, исправиться за прошлый сезон. Надеюсь, будем бороться за самые высокие места.

Ранее на Кубке Париматч Премьер "Спартак" уступил "Ростову" (0:2). Следующий матч на турнире в Австрии "Спартак" проведет против ЦСКА 30 июня. Начало в 19.00 по московскому времени.

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