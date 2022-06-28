Кутепов подпишет с «Торпедо» двухлетний контракт после прохождения медосмотра

Как стало известно «СЭ», защитник московского «Спартака» Илья Кутепов, чей контракт с красно-белыми завершится 30 июня, в среду пройдет медосмотр перед подписанием соглашения с «Торпедо».

Столичный клуб предлагает 28-летнему защитнику двухлетнее соглашение. Стороны согласовали условия личного контракта игрока, который перейдет в «Торпедо» в статусе свободного агента. Дело лишь в успешном прохождении медосмотра.

В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.