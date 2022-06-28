Кутепов подпишет с «Торпедо» двухлетний контракт после прохождения медосмотра
Как стало известно «СЭ», защитник московского «Спартака» Илья Кутепов, чей контракт с красно-белыми завершится 30 июня, в среду пройдет медосмотр перед подписанием соглашения с «Торпедо».
Столичный клуб предлагает 28-летнему защитнику двухлетнее соглашение. Стороны согласовали условия личного контракта игрока, который перейдет в «Торпедо» в статусе свободного агента. Дело лишь в успешном прохождении медосмотра.
В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.
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|0
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|0
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|0
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|ЦСКА
|0
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|0
|0
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6
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|0
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|0
|0
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|0
|
9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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