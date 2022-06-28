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Кутепов — о возможном переходе в «Торпедо»: «Посмотрим. Я пока еще в свободном плавании»

Защитник Кутепов прокомментировал возможный переход в «Торпедо»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Илья Кутепов посетил на товарищескую игру «Торпедо» — «Волгарь» (1:1), где ответил на вопросы корреспондента «СЭ» о своем будущем.

— Все-таки переходите в «Торпедо»?

— Не знаю, меня друзья на футбол позвали.

— То есть не «Торпедо»?

— Я пока в свободном плавании.

— Говорят, что завтра будет медосомотр, после которого вы присоединитесь к команде.

— Много что поговаривают (улыбается).

— Почему остановились на «Торпедо»? Какие были еще варианты?

— Есть разные команды. Я не знаю, меня друзья вообще на футбол позвали.

Ранее «СЭ» стало известно, что 28-летний Кутепов в среду пройдет медосмотр перед подписанием соглашения с «Торпедо». Столичный клуб предлагает защитнику двухлетнее соглашение.

В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
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