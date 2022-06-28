Защитник «Спартака» Илья Кутепов посетил на товарищескую игру «Торпедо» — «Волгарь» (1:1), где ответил на вопросы корреспондента «СЭ» о своем будущем.

— Все-таки переходите в «Торпедо»?

— Не знаю, меня друзья на футбол позвали.

— То есть не «Торпедо»?

— Я пока в свободном плавании.

— Говорят, что завтра будет медосомотр, после которого вы присоединитесь к команде.

— Много что поговаривают (улыбается).

— Почему остановились на «Торпедо»? Какие были еще варианты?

— Есть разные команды. Я не знаю, меня друзья вообще на футбол позвали.

Ранее «СЭ» стало известно, что 28-летний Кутепов в среду пройдет медосмотр перед подписанием соглашения с «Торпедо». Столичный клуб предлагает защитнику двухлетнее соглашение.

В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.