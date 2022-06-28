3 футболиста «Краснодара» сменили игровые номера. Сперцян взял 10-й

Три футболиста «Краснодара» сменили номера перед сезоном-2022/23 чемпионата России, сообщает пресс-служба клуба.

Вратарь Станислав Агкацев вместо 58-го номера, будет выступать под 1-м. Полузащитник Эдуард Сперцян сменил 74-й номер на 10-й. Хавбек Александр Черников — 53-й на 8-й.

Остальные игроки «Краснодара» будут выступать под теми же номерами.