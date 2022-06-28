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3 футболиста «Краснодара» сменили игровые номера. Сперцян взял 10-й

Полузащитник «Краснодара» Сперцян взял 10-й номер
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Три футболиста «Краснодара» сменили номера перед сезоном-2022/23 чемпионата России, сообщает пресс-служба клуба.

Вратарь Станислав Агкацев вместо 58-го номера, будет выступать под 1-м. Полузащитник Эдуард Сперцян сменил 74-й номер на 10-й. Хавбек Александр Черников — 53-й на 8-й.

Остальные игроки «Краснодара» будут выступать под теми же номерами.

Источник: https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=141954

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Эдуард Сперцян
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