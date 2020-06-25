Кущенко рекомендовал сделать РПЛ закрытой лигой

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко — о предложении сделать РПЛ закрытым чемпионатом. Также закрытой лигой в России является КХЛ.

— Философия нашей лиги — это стабильность клубов, — цитирует Кущенко «Спорт день за днем». — Мы должны понимать, как развивать соревнования. Если завтра появится суперклуб с ареной и бюджетом, Единая лига рассмотрит его заявку. Нам хочется, чтобы наш продукт соответствовал регламенту, который мы все приняли.

И нам совсем не хочется играть в залах, где балконы нависают над площадкой. Я сам с «Урал-Грейтом» проехал по городам с такими залами в свое время. Поверьте, надолго этого не хватит. Сейчас в лиге ВТБ достаточно качественный уровень соревнований, и мы держим лигу в том виде, в котором вы сказали.

По футболу не могу комментировать, потому что футбол — это вид спорта с огромными возможностями. У них совершенно другие параметры зарплат, идей и прочего. Массовость большая. Мне кажется, наша российская лига должна соответствовать определенным рамкам. Нельзя иметь в ней клубы, которые не соответствуют... Особенно после чемпионата мира-2018. После него остались шикарные стадионы, которые до пандемии вполне заполнялись.

— То есть вы рекомендуете футбольным властям идти по пути закрытия лиги?

— Я бы порекомендовал. Да.

— Как бы вы, как руководитель, разрулили ситуацию со скандально известным футбольным матчем «Сочи» — «Ростов» (10:1), результат которого многие теперь требуют аннулировать, поскольку другим клубам разрешили перенос?

— Перед тем, как предлагать, я бы сказал следующее: проблема этого матча — в регламенте. Там не было учтено такое развитие событий. Когда некуда было отступать, все решило персональное мнение людей. Руководства «Сочи», руководства «Ростова». В целом, все возобновленные после коронавируса чемпионаты несопоставимы со своими уровнями до приостановки. Но я не согласен с Валерием Карпиным, что это «первенство водокачки». Валера, может быть, не играл на водокачках. Я играл. Я знаю, что это за первенство. Да, все выглядит не так, как раньше. В той же Германии, в бундеслиге, то, что показывают сейчас без зрителей... Это какое-то предматчевое шоу, так это называется? И счета странные, 4:2, 4:0. Зачем они вообще играют? Они отрабатывают деньги, отрабатывают контрактные обязательства.