Мареска: «Это значительная победа, прежде всего потому что соперник — «Барселона»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это значительная победа, прежде всего потому что соперник — «Барселона». С точки зрения нас самих и возможностей нашей команды ничего не изменилось. Даже пока играли 11 на 11, было приятное ощущение, что делаем это на хорошем уровне. «Барселоне» комфортно контролировать мяч, а вот в противном случае ей уже не так комфортно. Мы сосредоточились на владении мячом и всегда стремились создавать моменты», — цитирует официальный сайт УЕФА Марески.

«Челси» с 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Барселона» опустилась на 15-ю строчку — 5 очков.