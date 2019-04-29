Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против "Спартака". Он отметил, что его комана не будет повторять игру тульского "Арсенала" по структуре, который в прошлом туре разгромил красно-белых со счетом 0:3.

– У "Арсенала" достаточно сильный правый крайний вингер. Нельзя сравнивать два соверщенно разных состава по качеству игроков. Но в целом "Арсенал" достаточно хорош сыграл. У каждой команды бывают провальные матчи. Нет исключений. Думаю, у "Спартака" был как раз такой матч, – сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер".

– "Рубин" не сможет повторить игру "Арсенала" по структуре?

– Да, конечно.

– Какую вы тогда игру предложите?

– Мы постараемся использовать их слабые качества. Насколько это получится – не знаю, но тем не менее, состав "Спартака" кардинально меняется. Посмотрим, как что сработает.

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